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Castro finanzia il bilancio

Una bella iniezione di energia per le casse del Bologna dalla vendita di Santiago Castro, scrive oggi il Cor Bo. L'argentino va a Roma per 35 milioni di euro più bonus, un affare chiuso in 48 ore.

Il Bologna e Castro hanno indirizzato la trattativa verso Roma, dato l'inserimento della Fiorentina nelle ultime ore con un ingaggio superiore, ma Santi ha preferito il giallorosso e la Champions League, mentre i rossoblù hanno sfruttato l'occasione per prelevare il sostituto in prestito con diritto di riscatto. Dovbyk sarà un nuovo giocatore del Bologna con riscatto a 17 milioni di euro e ingaggio totalmente pagato dai rossoblù a eccezione della mensilità di luglio già saldata dalla Roma. Iniezione nelle casse di Saputo che a breve avrà anche l'incasso dalla cessione di Lucumi, su cui si sta muovendo il mercato, con l'incognita delle possibili sirene inglesi per Jonathan Rowe

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