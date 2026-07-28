Il riassunto delle notizie di oggi
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Castro finanzia il bilancio
Una bella iniezione di energia per le casse del Bologna dalla vendita di Santiago Castro, scrive oggi il Cor Bo. L'argentino va a Roma per 35 milioni di euro più bonus, un affare chiuso in 48 ore.
Il Bologna e Castro hanno indirizzato la trattativa verso Roma, dato l'inserimento della Fiorentina nelle ultime ore con un ingaggio superiore, ma Santi ha preferito il giallorosso e la Champions League, mentre i rossoblù hanno sfruttato l'occasione per prelevare il sostituto in prestito con diritto di riscatto. Dovbyk sarà un nuovo giocatore del Bologna con riscatto a 17 milioni di euro e ingaggio totalmente pagato dai rossoblù a eccezione della mensilità di luglio già saldata dalla Roma. Iniezione nelle casse di Saputo che a breve avrà anche l'incasso dalla cessione di Lucumi, su cui si sta muovendo il mercato, con l'incognita delle possibili sirene inglesi per Jonathan Rowe
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