Jhon Lucumi starebbe aspettando la Juventus. Tante squadre si sono affacciate sul difensore colombiano, ultima il Como, ma la sua idea sarebbe quella di trasferirsi a Torino. Nonostante la Vecchia Signora abbia mancato l'accesso alla Champions League, Lucumi è in attesa di una mossa da Torino, come affermato poco fa dall'esperto di mercato Fabrizio Romano. Ecco le sue parole sul canale Youtube:

"Su Lucumi si è attivato il Como, ha preso contatto con il Bologna e l'agente, ma terrei d’occhio la Juve. I bianconeri continuano a parlare con l’entourage del giocatore, inizialmente la valutazione è stata considerata alta ma l'incasso derivante dalle cessione di Muharemovic dal Sassuolo al Leeds ha cambiato lo scenario. Il nome va tenuto in considerazione, la Juve ci pensa. Oggi il futuro di Lucumi è aperto, il Como c’è e lo gradisce, ma lui preferisce aspettare la Juve. Il fascino bianconero fa effetto sul colombiano e sta aspettando”.