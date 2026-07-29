1 di 5 Prossima scheda 1 di 5

Dubbi in attacco

Due punti interrogativi in attacco. Il Resto del Carlino analizza la situazione dei centravanti. Artem Dovbyk è il nuovo acquisto, ma arriva da una stagione difficile, Thijs Dallinga è oggi la prima riserva, ma a Bologna non è mai sbocciato. L'ucraino è reduce da un infortunio e il popolo rossoblù è in ansia per le sue condizioni fisiche: è stato ai box da gennaio a maggio dopo una operazione. Tecnicamente, invece, il Bologna prende un centravanti prolifico, 24 gol con Girona e capocannoniere, 17 il primo anno a Roma, poi solo 3 reti l'anno scorso. L'operazione complessiva costa solo al lordo dell'ingaggio, per il Carlino 5 milioni, il resto eventualmente sarà un riscatto a 17 milioni tra un anno. Dubbi anche su Dallinga, che comunque resta un giocatore sacrificabile. Anche lui è sparito dal campo da gennaio in avanti con sole 3 partite da titolare e un gol a Reggio Emilia e il Bologna potrebbe venderlo se si palesassero club con una offerta concreta. Nel mirino c'è Carlos Espì, ma la Premier sarebbe pronta a pagare la clausola da 25 milioni.

1 di 5 Prossima scheda 1 di 5