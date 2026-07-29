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Espì, troppa concorrenza

Non solo Carlos Espì. Il Bologna segue certamente la prima punta del Levante, ma il pressing della Premier, destinazione gradita al giocatore, rischia di complicare oltremodo i piani. Se dalla Spagna si parla di una offerta del Bologna da 15 milioni più bonus, respinta dal Levante che chiede la clausola da 25 milioni, nelle ultime ore si stanno affacciando altri club sull'attaccante. Più defilato l'Ipswich, che ha prelevato Ederson dal Tolosa, più forti Leeds, Hull City e Brighton, prossimo avversario del Bologna a Ferragosto. Soprattutto sull'ingaggio, oltre che sul cartellino, dall'Inghilterra possono offrire di più e Sartori e Di Vaio giocoforza devono seguire altre piste.

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