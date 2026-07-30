Remo Freuler vuole rimanere in Italia e il Bologna può clamorosamente riallacciare i fili con il perno di centrocampo negli ultimi tre anni. Scaduto il contratto il 30 giugno, Remo non ha ancora firmato per nessuna nuova squadra.

Le sue preferenze sarebbero per la Serie A, soprattutto Bologna, dove la famiglia si è trovata molto bene: questioni di scelte di vita. Freuler si era preso tempo per decidere, la fine del mondiale, sperando che da Roma l'ex tutor Gasperini lo cercasse con maggior convinzione. Gli orizzonti sono cambiati, sottolinea Gazzetta, così il Bologna è tornato prepotentemente nei pensieri di Freuler. Restano però contorni economici distanti: Remo cerca l'ultimo contratto importante della carriera a 34 anni e chiede circa 2 milioni l'anno, mentre il Bologna è fermo più sotto. Servirebbe uno sforzo da entrambe le parti. Non facile, ma nemmeno impossibile.