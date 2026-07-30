Si muove il mercato attorno a Lewis Ferguson scrive oggi il Resto del Carlino. Si renderà probabilmente necessario un confronto tra le parti nei prossimi giorni.

Il Betis Siviglia avrebbe bussato alla porta dello scozzese e del Bologna, si narra da Oltremanica, con una proposta da 20 milioni di euro. In ogni caso, non è finita qui. Anche Atalanta e Roma sarebbero interessate al centrocampista rossoblù e da Casteldebole non sono filtrate smentite, ma la posizione a oggi è chiara: Lewis sarebbe incedibile. Avendo già ceduto Castro, e con Lucumi sull'uscio, il club vuole tenere lo scozzese in rosa, così come Jonathan Rowe, ben sapendo che se per l'inglese dovessero arrivare proposte da 40 milioni ci si siederebbe al tavolo delle trattative. Su Ferguson resta da capire se il giocatore chiederà al club un tavolo di confronto per chiedere la cessione.