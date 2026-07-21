Giornata variabile a Valles, nel più classico clima di montagna. Caldo col sole, freschino con le nuvole. Il Bologna di Tedesco si è allenato in seduta mattutina, lavorando tanto col pallone.

Prima esercitazione tra paletti e ostacoli, poi torelli e lavoro sullo stretto con la palla, infine prove a campo ridotto ad alto ritmo con squadre di cinque giocatori. In campo gli esterni offensivi, i centravanti e i terzini con continui capovolgimenti di fronte che costringevano tutti a difendere e attaccare in pochi secondi. Si è distinto Tommaso Pobega con un gol di scavetto su una uscita di Skorupski, così come Orsolini che ha piazzato un paio di sinistri dei suoi. Nel finale bel recupero difensivo di Rowe, applaudito dai compagni, e tiro a giro nel sette di Papazov. Nel pomeriggio la conferenza di Miranda e la seduta di allenamento alla Fussball Platz alle ore 17.30.