Non solo Mikel Amondarain per il fronte delle entrate, ma soprattutto Jhon Lucumi su quello delle uscite. Sul difensore colombiano è scaduta da pochi giorni la clausola da 28 milioni di euro e ora tocca al Bologna fare il prezzo.

Il club rossoblù, scrive Stadio, attende che l'agente del giocatore si presenti a Casteldebole con una offerta convincente tra le mani, perché per il momento i top club italiani, ovvero Inter, Juve e Milan, hanno sondato il terreno cercando di capire quali sarebbero stati i numeri chiesti dal Bologna per la cessione del difensore. Solo la Vecchia Signora si era spinta un po' più avanti tirando dentro il discorso Fabio Miretti, ma evidentemente l'offerta per Lucumi è stata ritenuta bassa. A quale cifra i rossoblù venderanno il giocatore? Dai 20 ai 22 milioni di euro per il mercato italiano, che salgono a 25 per la Premier League.