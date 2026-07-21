'Mikel Amondarain aspetta e spera, continua a credere che da un giorno a un altro l’operazione possa sbloccarsi e il suo trasferimento al Bologna diventi ufficiale' scrive oggi il Corriere dello Sport Stadio.

Il giocatore spinge per sbarcare a Bologna, ma per ora l'affare è bloccato per questioni burocratiche e, soprattutto, di portafoglio. Stadio, in ogni caso, assicura che per il momento non c'è il rischio di perdere il mediano argentino dell'Estudiantes, ma un certo nervosismo a La Plata sta salendo visto il prolungarsi della trattativa. Giovedì sembravano esserci i titoli di coda e la chiusura, invece dopo cinque giorni ancora non è arrivata la fumata bianca. Si spera, dunque, che questa sia la settimana della fumata bianca, perché da mesi il Bologna è a conoscenza del mancato rinnovo di Remo Freuler e, mentre altre società chiudono in poco tempo operazioni anche da 30 milioni, i rossoblù da settimana sono impantanati in trattative da 5-8 milioni di euro. Il punto a favore del club è la volontà del calciatore, ma adesso serve chiudere.