1 di 5 Prossima scheda 1 di 5

Orso rinnova

Vicino il rinnovo di Orsolini, rispetto dei parametri finanziari (senza le coppe ci sarà una contrazione dei ricavi di circa 30 milioni, ndr), ma la volontà di costruire una squadra competitiva, queste le notizie emerse dalla chiacchierata con l'amministratore delegato Claudio Fenucci. Sul mercato, si tratta per un mediano, ovvero Amondarain, mentre si cercherà di tenere Rowe, ben sapendo che molto dipenderà dal tenore delle offerte. Questo il Fenucci pensiero da Valles:

"Orsolini sta lavorando tanto, stiamo dialogando con lui e non siamo lontani. Se non ci dovessero essere altre sorprese, relativamente agli aspetti economici, dovremmo arrivare al prolungamento di contratto. Il mio desiderio è sempre stato quello di rendere Orso una bandiera del club. E' cresciuto con noi, interpreta bene i sentimenti di questo club e della tifoseria. Ci sono i presupposti. Stiamo cercando di fare il nostro sforzo finanziario per accontentarlo. Tempistiche? Non possiamo aspettare ancora molto".

1 di 5 Prossima scheda 1 di 5