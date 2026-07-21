Inizia a incombere il pericolo Premier League per Jonathan Rowe. L'esterno inglese è nel mirino dell'Aston Villa che nei prossimi giorni potrebbe farsi vivo con le prime offerte ufficiali.

Il motivo è presto detto sulle colonne del Corriere di Bologna. L'Aston sta infatti per cedere Morgan Rogers alla cifra astronomica di 135 milioni di euro al Chelsea, un affare in uscita che porterà il club a intervenire con un paio di acquisti in attacco sfruttando la possibilità di reinvestire il gruzzoletto. Nella lista di mercato di Unai Emery c'è, assieme ad altri profili, proprio Jonathan Rowe. L'esterno inglese è ben conosciuto dai villans che lo hanno incontrato nei quarti di finale di Europa League e al tecnico Emery piace molto, avendolo fatto ammattire. Premier interessata pure a Jhon Lucumi. Sul colombiano c'è il Manchester United.