Una serata di passione a Casteldebole per portare a termine l'operazione Mikel Amondarain, nel giorno in cui la Roma sta assaltando per Santiago Castro.

Sono diversi i fronti di mercato in queste ore per i dirigenti felsinei, tutti sintonizzati con l'Argentina, dove il mediano dell'Estudiantes è stato schierato titolare contro l'Independiente nella prima giornata del torneo di clausura in programma tra pochi minuti (22.15 italiane). La chiusura dell'affare dal Sudamerica non è messa in discussione e anche il Bologna mantiene ottimismo, ma di certo l'area tecnica avrebbe preferito evitare questa ultima fatica di Amondarain, almeno per evitare il rischio di infortuni. Il giovane centrocampista giocherà dunque la sua ultima partita con l'Estudiantes, che ha raggiunto un accordo col Bologna per circa 9 milioni di euro e un 10% sulla futura plusvalenza (non rivendita).