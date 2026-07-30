Da Lucumi a Dallinga, passando per Guiu: gli aggiornamenti di mercato
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Jhon Lucumi
Con le ufficialità di Mikel Amondarain e Artem Dovbyk, il mercato del Bologna adesso vivrà probabilmente giorni di attesa su Jhon Lucumi. Il difensore colombiano è cercato principalmente da Como e Juve e sarà lui a finanziare la seconda parte della sessione estiva. I lariani sarebbero disposti a mettere i 25 milioni di euro chiesti dal Bologna, ma nel frattempo non mollano Chalobah, mentre Lucumi sembra intenzionato ad aspettare la Juve, che a quella cifra non ci è arrivata. Saranno giorni intensi.
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