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Jhon Lucumi

Con le ufficialità di Mikel Amondarain e Artem Dovbyk, il mercato del Bologna adesso vivrà probabilmente giorni di attesa su Jhon Lucumi. Il difensore colombiano è cercato principalmente da Como e Juve e sarà lui a finanziare la seconda parte della sessione estiva. I lariani sarebbero disposti a mettere i 25 milioni di euro chiesti dal Bologna, ma nel frattempo non mollano Chalobah, mentre Lucumi sembra intenzionato ad aspettare la Juve, che a quella cifra non ci è arrivata. Saranno giorni intensi.

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