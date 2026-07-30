Intensità, dinamismo, inserimenti in avanti e chiusure dietro. Mikel Amondarain si presenta come un mediano box to box, quindi non strettamente un centrocampista da piazzare davanti alla difesa. Così il neo acquisto del Bologna a BFC Tv: “Ho tante sensazioni positive, ho voglia di cominciare e c’è molto entusiasmo - le sue parole - Mi l’idea di squadra e l’organizzazione del club, per questo ho scelto Bologna. Mi sento un giocatore box to box, pericoloso davanti e capace di chiudere dietro. Posso portare intensità e voglia e spero di trasmettere tutto questo alla squadra. Penso che dovrà migliorare nei movimenti in campo e nel controllo di palla. Sto bene, ho già fatto tuta la preparazione a qui in Europa è diverso". Il club rossoblù lo ha acquistato dall'Estudiantes per 9 milioni di euro più bonus.