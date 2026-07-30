Ci sarebbe ancora Michael Folorunsho nella lista di mercato del Bologna. Arrivato Amondarain, in rosa potrebbe esserci bisogno di una mezzala e il club rossoblù si guarda attorno.

Per Tmw, Sartori e Di Vaio starebbero guardando Folorunsho, reduce dal prestito al Cagliari e tornato al Napoli, dove ora è in ritiro a Castel di Sangro sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il neo allenatore sta valutando il mediano in ritiro, anche se la partenza appare probabile avendo Folorunsho poco spazio in azzurro. Per il porta specializzato di calciomercato, sul giocatore ci sarebbero Bologna e Torino.