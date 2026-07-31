da Ravaglia a Lucumi, da Rowe a Diego Carlos: tutti gli aggiornamenti di mercato

Manuel Minguzzi
Tedesco

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La formula e la cifra di Ravaglia

E' ufficiale da oggi pomeriggio il passaggio di Federico Ravaglia al Watford. Il portiere classe 1999 va in Championship a titolo definitivo e diritto di ricompra a favore del Bologna. Nello specifico, il Watford può acquistare Ravaglia per circa 7 milioni di euro, mentre il Bologna avrà la ricompra alla stessa cifra, ma se i giallorossi dovessero salire in Premier League avranno la possibilità di versare un milione in più e annullare il diritto di ricompra del Bologna.

Como 1907 v Bologna FC 1909 - Serie A

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