Dopo gli innesti di Dovbyk e Amondarain, ora il Bologna si concentra sulla cessione di Jhon Lucumi, plusvalenza che permetterà alla dirigenza di provare a trattenere gli altri top player.

Piazzando il colombiano a circa 25 milioni di euro, per esempio, Lewis Ferguson diventerebbe intoccabile. Lo stesso discorso, per il Resto del Carlino, lo si potrebbe fare per Jonathan Rowe. Lo scozzese ha una richiesta dal Betis Siviglia e sondaggi da Atalanta e Roma, ma il Bologna ha chiuso la porta. L'ala inglese ha avuto invece qualche corteggiamento dalla Premier, ma offerte concrete per ora no. Ecco, secondo Marcello Giordano, i dirigenti rossoblù avrebbero comunicato a Johnny la volontà di trattenerlo e stavolta offerta da 40-50 milioni non basterebbero più. Si lavorerà invece su uscite secondarie come Casale, che ha lo stesso procuratore di Folorunsho, profilo che piace ai rossoblù, mentre in avanti se uscisse Dallinga ci sarebbe in lista il nome di Esposito.