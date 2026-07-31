La partenza di Jhon Lucumi non è un se ma un quando, sottolinea oggi il Corriere di Bologna, e i dirigenti stanno già lavorando alla sostituzione. Due sono i nomi che hanno iniziato a circolare nelle ultime ore.

Si parte da Diego Carlos, 33enne di proprietà del Fenerbahce e visto l'anno scorso al Como. I turchi stanno cercando una sistemazione al centrale brasiliano che non rientra nei piani, preferirebbero una cessione definitiva, dato il contratto in scadenza nel 2028, ma potrebbero accettare anche un prestito con diritto di riscatto. Il Bologna monitora la situazione per inserire un giocatore roccioso e di esperienza anche se l'ingaggio da 2 milioni non è basso. Inoltre, col Como interessato proprio a Lucumi, un altro nome plausibile per il Bologna sarebbe il tedesco Marc Oliver Kempf, magari in una trattativa slegata ma che possa viaggiare su binari convergenti come successo con la Roma per Castro e Dovbyk. Il problema è che Lucumi sta aspettando la Juve, la quale però offre meno in termini di cartellino.