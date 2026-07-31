Porte girevoli in attacco per il Bologna. Dopo Artem Dovbyk, i rossoblù pensano a un nuovo innesto, ma prima servirebbe la cessione di Thijs Dallinga per liberare spazio in rosa.

TBW qualche giorno fa aveva fatto il nome di Guiu del Chelsea ed è proprio l'attaccante spagnolo di scuola Barcellona che oggi campeggia su Gazzetta dello Sport. Tutto è legato al futuro dell'olandese, che è cercato da Valencia e Werder Brema, e il Bologna deve cederlo per poter fare un altro innesto in attacco. Lo scenario più gradito sarebbe una cessione definitiva, ma si può fare qualcosa anche in prestito con obbligo di riscatto, sottolinea Gazzetta. A fronte della cessione di Dallinga, Sartori e Di Vaio andrebbero a prelevare un secondo centravanti e il nome di Marc Guiu è tra quelli più sensibili, a patto di poter fare un investimento da circa 15 milioni di euro. Tramonta invece l'ipotesi Carlos Espì, prelevato ieri dal Real Madrid dietro pagamento della clausola.