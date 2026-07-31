'A caccia del nuovo Jhon Lucumi. Il centrale colombiano del Bologna nelle prossime ore rientrerà a Casteldebole ma entro tempi brevi, non avendo voluto rinnovare il contratto e avendo tanti pretendenti, è pronto a salutare' scrive oggi Claudio Beneforti su Stadio.

Il tecnico Domenico Tedesco avrebbe richiesto alla società un sostituto del colombiano, non lo ha fatto pubblicamente, come magari altri allenatori fanno, ma nelle sacre stanze di Casteldebole sì: serve un difensore al posto di Jhon che sappia tenere in mano la situazione. Dalla Turchia, dunque, si fa il nome di Diego Carlos, 33enne del Fenerbahce e reduce dall'annata a Como. La controindicazione è abbastanza chiara: l'ingaggio. Il centrale in Turchia percepisce circa 3 milioni di euro l'anno e toccherebbe al Fenerbahce contribuire all'ingaggio come ha successo l'anno scorso col Como. Insomma, una volta andato via Lucumi, servirà un difensore affidabile e pronto all'uso per sostituirlo perché Vitik, Helland, Heggem e Casale non possono bastare.