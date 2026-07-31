Come noto, Jhon Lucumi è in uscita. Doveva già essere ceduto un anno fa, lo aveva richiesto alla società, e a maggior ragione se ne andrà in questi giorni dato il contratto in scadenza tra un anno. Il Bologna lo sostituirà o no?

Per il Cor Sport, il tecnico Domenico Tedesco avrebbe chiesto un difensore affidabile per sostituire il colombiano e il quotidiano rincara la dose, sottolineando come un assetto con Heggem, Helland, Vitik e Casale sarebbe numericamente sufficiente ma qualitativamente no. 'In questo momento le soluzioni relative ai centrali lasciano immaginare più che altro un Bologna da parte destra della classifica' scrive Claudio Beneforti. Helland è cresciuto, ma non è ancora arrivato al suo massimo potenziale, Heggem è un buon difensore ma non è dominante come Lucumi e Casale non è stato una grande operazione, con l'aggiunta di un obbligo di riscatto che ha vincolato il Bologna. Questi sono tutti difensori che possono giocare accanto a Lucumi ma che non sono Lucumi, chiosa il Cor Sport.