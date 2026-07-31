Jhon Lucumi è atteso oggi a Bologna, salvo sorprese, così come Heggem, entrambi reduci dalle vacanze post mondiale. Probabilmente gli allenamenti veri e propri inizieranno la settimana prossima e il colombiano, tra l'altro, è in procinto di essere ceduto. Non prenderanno parte alle due partite di domani col Cambuur, poi domenica defaticante e lunedì giorno libero.

Per quanto riguarda il mercato, il Como spinge forte ed è pronto a pagare i 25 milioni richiesti dal Bologna, ma il centrale colombiano sta aspettando le mosse della Juventus, che nel frattempo ha piazzato i colpi Kolo Muani e Alajbegovic. La situazione è intricata. Il Como aspetterà fino a inizio prossima settimana prima di cambiare obiettivo, così il Bologna pretende dalla Juve di pareggiare l'offerta per soddisfare le richieste di Lucumi. E' una cessione basilare per arginare i mancati introiti dalle coppe europee.