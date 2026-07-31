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Il colloqui con Tedesco

Niente conferenza stampa di presentazione, solo un video con qualche dichiarazione come fatto per Rahim Alhassane e Mikel Amomdarain. Il Bologna ha presentato così, con una breve intervista a Bfc Tv, Artem Dovbyk, che arriva in rossoblù in prestito con diritto di riscatto a 17 milioni: "Ho scelto Bologna grazie ai direttori sportivi e a Domenico Tedesco. Il mister mi ha fatto una semplice domanda ‘vuoi giocare per il Bologna?’. Io ho risposto ‘naturalmente sì’ - le sue parole - Ho parlato con lui, mi ha spiegato il progetto e l’ambizione del club che vuole ottenere risultati in questa stagione e io darò tutto me stesso al servizio della squadra”.

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