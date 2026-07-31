Si è chiusa l'operazione per il passaggio di Federico Ravaglia al Watford. Sono arrivati poco fa i comunicati ufficiali e i saluti social del Bologna che si separa dal portiere classe 1999 ma non del tutto in maniera definitiva. L'operazione prevede il diritto di riscatto per gli inglesi, probabilmente a 8 milioni di euro, e il contro riscatto a favore del Bologna. Ecco il comunicato:

Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto al Watford Fc il diritto alle prestazioni sportive del portiere Federico Ravaglia a titolo definitivo, con diritto per il riacquisto.