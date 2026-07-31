Il saluto social di Federico Ravaglia che si è trasferito al Watford di Dionisi
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
I saluti: "Un privilegio"
E' ufficiale da poco il passaggio di Federico Ravaglia al Watford. Operazione in prestito con riscatto e contro riscatto, ma che dà la sensazione di poter diventare definitiva dati i saluti del Bologna, con un post dedicato a Chicco, e quelli del portiere stesso, che su Instagram ha scritto quanto segue:
"Da bambino sognavo di indossare questa maglia. Trasformare quel sogno in realtà è stato un privilegio che porterò sempre con me. In questi anni abbiamo vissuto emozioni che resteranno per sempre: le qualificazioni in Champions League e Europa League, la finale di Supercoppa e la vittoria della Coppa Italia. Traguardi storici che sono orgoglioso di aver condiviso con questa squadra e con questa città"
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