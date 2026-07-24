Si lavora con la palla, e tanto. Seduta mattutina alla Fussball Platz di Valles interamente incentrata sull'utilizzo dell'attrezzo. Prima riscaldamento ed esercitazioni tra sagome e paletti, poi lavoro nello stretto per giostrare il pallone sotto il pressing dell'avversario e in spazio ridotti. Si cerca di migliorare la qualità generale con la palla tra i piedi. In campo anche Moro, Alhassane e Ferguson, gli ultimi arrivati, ma solo il terzino ha preso parte alla partitella.

Tedesco ha schierato con la casacca De Silvestri, Casale, Helland e Miranda in difesa, a centrocampo El Azzouzi perno centrale con Pobega e Bernardeschi ai lati, mentre in attacco Orsolini, Dallinga e Rowe. Senza casacca c'erano invece Alhassane, Ilic, Vitik e Zortea nel quartetto difensivo, in mezzo Libra, Badori e Odgaard, mentre davanti Dominguez, Castro e Cambiaghi. Nessun gol in partitella, ma si sono messi in luce Odgaard, con un sinistro a giro deviato da Skorupski, e Rowe, con la classica serpentina e un docile tocco di esterno destro che si è depositato sul fondo. A fine seduta sono rimasti in campo Helland, Vitik e Zortea per esercitazioni di controllo orientato e precisione nei passaggi.