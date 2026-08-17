Jhon Lucumi è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna
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E' ufficiale da questa mattina il passaggio di Jhon Lucumi alla Juventus. Operazione a titolo definitivo con cifre più o meno confermate rispetto a quanto trapelato sui media negli ultimi giorni (circa 20 milioni più bonus al Bologna). Di seguito il comunicato del club bianconero, tenuto a specificare le cifre dell'acquisto essendo quotato in borsa.
'Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bologna FC 1909 per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jhon Janer Lucumí Bonilla, a fronte di un corrispettivo di € 19,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,6 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030'.
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