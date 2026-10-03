Una settimana di tempo per lavorare con due difensori in più, è la bella novità per Raffaele Palladino che riavrà in anticipo dalle nazionali sia Torbjorn Heggem che Eivind Helland.

Una settimana di lavoro importante soprattutto per il primo, che in questo inizio di stagione ha commesso diversi errori, ultimo quello in nazionale contro il Galles dove prima non ha intercettato il cross del pari e poi si è reso protagonista di una stupida espulsione. Data l'impossibilità di schierarlo per squalifica, la Norvegia ha acconsentito al suo rientro. A Bologna ci sarà anche Eivind Helland, che Palladino ha schierato titolare contro il Toro. La Norvegia Under 21 ha già strappato il pass per gli Europei e la federazione ha acconsentito di liberare il giocatore in anticipo. Il giovane centrale potrà quindi riprendere ad allenarsi con il Bologna.