Costo complessivo di 300 milioni di euro per il nuovo impianto in Fiera polifunzionale con copertura completa e campo retrattile: i partner cercano ora la quadra economica dell'operazione.

Per ora sul tavolo ci sono i 50 milioni di Joey Saputo, mentre l'altro investitore portante è Bologna Fiere, mentre 30 milioni dovrebbero arrivare dagli investimenti statali. Si cercano altri soggetti disposti a investire, contattata anche Live Nations, ma la partita si gioca anche sul rendimento annuo della struttura, che dovrà garantire risorse anche quando non ci saranno partite di calcio. L'obiettivo è avere almeno il 4% di rendimento sul capitale investito. Soggetto campale è ovviamente Bologna Fiere, che ha bisogno di un allargamento del polo fieristico e in quei terreni era già predisposta a costruire capannoni utili agli eventi. Con il nuovo stadio, c'è la possibilità di mettere assieme sport eventi e concerti, ma serve anche generare reddito per gli investitori.