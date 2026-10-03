Il test con l'Ascoli servirà per capire le condizioni di Darmian
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Segnali positivi dall'ex Inter, scrive oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Passi avanti per Matteo Darmian che sarà valutato domani in un test contro l'Ascoli.
Il Bologna è dunque pronto a tesserare il difensore e nel giro di 3-4 giorni tutto diventerà ufficiale, sostiene Claudio Beneforti. Anche ieri il giocatore ha lavorato in gruppo e con più passano i giorni e con più sta ritrovando ritmo e gamba. La possibilità è che già domani possa essere impiegato nel test contro l'Ascoli per fargli mettere i primi minuti in partitella e, con una settimana di allenamenti piena, anche in vista di Lecce Palladino potrebbe pensare di concedergli qualche minuto in campo. Il neo arrivato sta scaldando i motori e la sensazione è che il club procederà in tempi brevi al tesseramento.
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