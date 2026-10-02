E' arrivato a fine estate per sostituire Jonathan Rowe e si pensava a un ampio minutaggio da titolare, ma fino a qui, complice anche il cambio di allenatore e le tribolazioni del Bologna, non ha trovato molto spazio.

Samuel Mbangula cerca una sua dimensione in rossoblù, soprattutto dopo l'esonero di Domenico Tedesco, che lui conosceva bene da ct del Belgio, e l'arrivo di Raffaele Palladino, che ha immediatamente imposto un cambio modulo. Mbangula è stato prelevato dalla Bundesliga, era in forza al Werder Brema, in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni, ma dalla Germania si sta seguendo con preoccupazione questa prima fase di stagione. Parola del direttore generale Clemens Fritz alla Bild, come riportato da Tmw: "È un peccato quando un giocatore si unisce a un nuovo club e improvvisamente cambia l'allenatore. Sam ora ha la sfida di perseverare e ottenere più tempo di gioco possibile".