Il progetto del nuovo stadio è entrato ufficialmente nella seconda fase dopo l’intesa tra il club e BolognaFiere. Così il Corriere dello Sport racconta, un passaggio importante, l'impianto avrà 35mila posti, copertura mobile e campo movimentabile per ospitare anche concerti e grandi eventi, con l’obiettivo di completare i lavori nella primavera del 2031. L’investimento stimato è di circa 300 milioni di euro: oltre all’impegno di Saputo e BolognaFiere, serviranno nuovi investitori, sponsor e partner per completare il piano finanziario.

Sull'orizzonte c’è anche la carta Euro 2032. Bologna è tra le città inserite dalla FIGC ed essere selezionato per questo evento, significa avere procedure commissariali e semplificazioni che puntano ad accorciare i tempi del progetto. Se tutto venisse confermato, resta da sciogliere il nodo legato al futuro del Dall’Ara: il Comune ha annunciato un confronto pubblico sulla destinazione dello storico stadio e sulla trasformazione dell’area circostante.