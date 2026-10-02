Un anno fa Bernardeschi era arrivato circondato da scetticismo e ha risposto con una stagione di alto livello. Tra lui e Palladino è scattato subito il feeling: sta tornando in forma dopo il piccolo infortunio e punta il Lecce. Così scrive il Resto del Carlino sulle sue pagine. Al suo arrivo a Bologna, Italiano infatti commentò: "Federico ha una qualità importante che non si discute, ma ha un po’ dimenticato i ritmi della Serie A e deve ritrovarli".

Il tempo di riscaldarsi e Bernardeschi chiuse l'anno con 9 gol. Un anno dopo, dell'ex Juventus incerto non è rimasto nulla: si è ritagliato il ruolo di vero e proprio fulcro della squadra. Dopo gli esperimenti di Tedesco con il dieci, ci ha pensato Palladino a riportarlo sulla fascia, trovando subito il gol a Torino. Un gesto in particolare ha colpito: l’abbraccio tra il nuovo allenatore e il leader rossoblù quando Berna, al minuto 78, è stato richiamato in panchina per lasciare spazio a Orsolini. Un momento subito condiviso sui social da Palladino. All'età di 32 anni, Bernardeschi splende in una nuova dimensione e il prolungamento del contratto coronerebbe le sue prestazioni. Intanto il dieci è già tornato a lavorare con il gruppo. Ora, nell'attesa del ritorno della Serie A, è tempo dell'Italia di Mancini, con il sogno di tornare in azzurro ancora nel cassetto.