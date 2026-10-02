Matteo Darmian e il Bologna hanno raggiunto un accordo per un contratto fino a giugno 2027, così scrive il Corriere dello Sport nelle pagine di oggi. La firma del classe 1989, resta subordinata alla valutazione delle condizioni fisiche dell’ex Inter. Il giocatore continuerà ad allenarsi con Palladino e a svolgere test atletici per altri due o tre giorni: se potrà raggiungere una condizione accettabile in due o tre settimane, arriverà il via libera. Se invece serviranno 40-50 giorni, il club potrebbe rinunciare all’operazione.

Il Bologna apprezza l’esperienza e le qualità umane di Darmian, ma dopo l’infortunio di Holm ha bisogno in tempi brevi di un’alternativa a Zortea. Il difensore si è allenato con un preparatore personale, senza però disputare partitelle da qualche mese. Tra società e giocatore resta forte l’ottimismo, anche se la decisione definitiva dipenderà dagli ultimi riscontri atletici.