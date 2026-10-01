1 di 2 Prossima scheda 1 di 2

Corsa Europei

Ieri Bologna, assieme alla Fiera, si è iscritta alla corsa per gli Europei 2032. Un passaggio formale e obbligatorio per entrare nel lotto delle candidate e proseguire nell'iter della costruzione di un nuovo impianto sui terreni fieristici. Il progetto, come noto, prevede un costo totale di circa 300 milioni e l'aver presentato la documentazione necessaria alla federazione può aiutare Saputo e l'ente fieristico a reperire circa 30 milioni di investimenti statali, in un percorso di quadro finanziario in cui all'appello ne mancano circa 70. La somma di 200 milioni sarebbe già coperta e dagli ultimi 100 si potrebbe appunto scalare la quota governativa. Scatta dunque la ricerca di partner per chiudere il conto tra Live Nation, Eni Plenitude, forse Unipol, tutte realtà imponenti che potrebbero dare una mano. Ma se Bologna non rientrasse tra le cinque prescelte per gli Europei il progetto andrebbe avanti lo stesso? La risposta è sì

1 di 2 Prossima scheda 1 di 2