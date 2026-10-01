Prosegue l’iter di costruzione del nuovo stadio in Fiera. Il Corriere di Bologna di oggi tratta il tema finanziamenti. 50 milioni sono promessi da Bologna Fiere, altri 50 da Saputo, anche se non è chiaro se investirà attraverso il Bologna o con un veicolo ad hoc, poi dovrebbero esserci circa 30 milioni di finanziamenti pubblici, mentre il resto è da trovare.

Si guarda a Galotti del costruttore Marchesini, a Unipol, che potrebbe dare il nome allo stadio, fino a Live Nation. Non è da escludere nemmeno un contributo delle istituzioni. Ieri sul progetto ha parlato anche il sindaco Matteo Lepore: “Siamo davanti a un cambiamento importante e dovremo accompagnarlo con grande attenzione. Un progetto di questa dimensione richiede una collaborazione tra pubblico e privato nella qualità della progettazione e soprattutto sulla capacità di governare la città. Il Comune guiderà questo processo con attenzione per la comunità e la sostenibilità ambientale”