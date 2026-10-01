Si cerca la quadra su conti per la realizzazione del nuovo impianto in Fiera. Bologna Fiere e Joey Saputo, in prima persona, sono pronti a coprire circa 200 milioni sui 300 totali dell’impianto polifunzionale con campo retrattile. All’appello ne mancano dunque 100, ma 30 di questi dovrebbero arrivare dai contributi statali per essersi iscritti alla corsa per Euro 2032.

Si cercano partner. Contatti in corso, secondo il Carlino, con l’imprenditoria legata alla musica e alla distribuzione di energia. Come arriveranno i finanziamenti? O sotto forma di ‘sconti’ sui lavori oppure come veri e propri investimenti. Si prova a sfruttare la centralità di Bologna sui concerti e sarebbero stati avviati contatti con Live Nation, che gestisce i concerti del Dall’Ara. Un altro contributo potrebbe arrivare da Eni Plenitude, partner utile sia per abbattere i costi di allestimento degli impianti e di distribuzione di energia sia per un investimento vero e proprio sulla struttura.