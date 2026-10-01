Solo tre i gol segnati dal Bologna in cinque partite: è mal di gol, scrive oggi Gazzetta dello Sport. Raffaele Palladino ha bisogno di un bomber: la medicina è Artem Dovbyk.

I rossoblù hanno per ora il peggior attacco del campionato e il nuovo tecnico ha bisogno di trovare immediatamente una soluzione. Chi deve alzare i giri del motore è Artem Dovbyk, probabilmente l'acquisto principale della campagna di mercato estiva. Un solo gol, in pieno recupero a pareggiare il Sassuolo, quando ancora c'era Tedesco in panchina, poi un fastidio muscolare e le due successive partite viste dalla tribuna. Ora, smaltito il problema, Artem guarda con fiducia alla trasferta di Lecce, e ci guarda soprattutto Palladino che ha bisogno dei gol dell'ex Roma. Dovbyk ha rinunciato alla nazionale per poter lavorare con costanza a Bologna e ritrovare la forma, così Palladino può provare a rilanciarlo e puntare su di lui, in un attacco che ha bisogno di sbloccarsi. Compreso Riccardo Orsolini.