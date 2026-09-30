VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

I ragazzi di Raffaele Palladino hanno ripreso ad allenarsi questa mattina al centro tecnico Niccolò Galli: attivazione atletica e partitella a campo ridotto per i rossoblù non impegnati con le rispettive Nazionali. Allenamento differenziato per Jens Odgaard. Comunica il Bologna. In gruppo anche Federico Bernardeschi, che dunque ha smaltito il fastidio muscolare accusato contro il Toro. Primo allenamento con il gruppo anche per Matteo Darmian, che dunque a breve potrebbe essere ufficialmente tesserato.