Matteo Darmian è a Bologna da ieri ed è lui la scelta della dirigenza per sopperire all'infortunio di Emil Holm. Lo svedese verrà operato domani e il club ha deciso di intervenire sul mercato degli svincolati.

Ma l'ufficialità di Darmian ancora non c'è, il Bologna vuole infatti tarare le condizioni fisiche del giocatore, reduce da un infortunio al polpaccio un anno fa ed, essendo svincolato dal 30 giugno, non ha effettuato la preparazione estiva con nessun club. Da oggi si allenerà con la squadra e Palladino potrà studiarlo da vicino: la missione di Darmian è quella di convincere il Bologna a tesserarlo. C'è un accordo di massima fino a giugno, ma prima ci sarà un piccolo periodo di 'prova'. Darmian all'Inter percepiva più di due milioni mentre al Bologna il suo ingaggio sarebbe di 800mila euro all'anno. Palladino è stato dunque accontentato dopo l'infortunio di Holm e la necessità di placare l'emergenza con un giocatore duttile, capace sia di fare l'esterno sia il braccetto nella difesa a tre.