La prima dead line fissata per oggi verrà rispettata. Bologna e Fiere andranno avanti sullo stadio: fumata bianca titola oggi il Corriere di Bologna.

C'è il via libera da parte dei due maggiori investitori e oggi il Comune di Bologna spedirà la documentazione necessaria alla Figc: l'obiettivo è entrare nel gruppo dei sette impianti che ospiteranno gli Europei per accedere a circa 30 milioni di euro di finanziamento pubblico. Il quotidiano parla di una documentazione abbastanza scarna in cui verrà illustrato il progetto, la zona in cui dovrebbe sorgere il nuovo impianto, le caratteristiche della struttura con copertura totale degli spali e campo retrattile. Per quanto riguarda gli investimenti, il quotidiano parla di 50 milioni garantiti dalla Fiera e 50 da Saputo, poi la società che guiderà il progetto cercherà investitori. Un nome fatto è quello di Galotti del costruttore Marchesini e potrebbe esserci anche un coinvolgimento di Live Nation. Si spera anche in un intervento di Unipol, che potrebbe dare il naming allo stadio.