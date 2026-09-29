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LE DICHIARAZIONI E LA SITUAZIONE

Tra le tante tematiche che in quel pomeriggio del 3 settembre l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, all'indomani della chiusura del mercato, aveva discusso, c'era sicuramente quella legata al monte ingaggi che pendeva sulle spalle della società e il divario impattante tra costi e ricavi. Da una parte i rossoblù non possono certo da questo punto di vista paragonarsi alle grandi del campionato italiano, ma dall'altra l'ammontare degli stipendi non è nemmeno così leggero. Tale dato è ampiamente rappresentato dalle scelte fatte dai vertici della società nel corso delle ultime stagioni, con strategie di mercato che hanno portato il Bologna a passare dall'acquisto di giovani di prospettiva al cosiddetto "usato sicuro". L'ammonto delle spese in tale ambito non è certamente esagerato o sproporzionato, ma nemmeno basso come poteva essere qualche anno fa.

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