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Darmian al Bologa

Bologna su Matteo Darmian per sopperire al lungo infortunio di Emil Holm. Scelta ormai indirizzata. Così Matteo Dalla Vite a Radio Nettuno Bologna Uno: “Darmian? Sì può essere lui l’innesto. Credo che sia la scelta più azzeccata. Io l’ho sempre visto in grande forma, è una scelta buona. Non c’erano grandi nomi da cui attingere e credo si possa andare su di lui. Chi deciderà è perché ha parlato con il ragazzo e sa che Darmian, con dieci giorni a disposizione, può riprendere una buona forma. A Bologna c’è bisogno di un giocatore affidabile e poi lui in carriera ha vinto tantissimo”.

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