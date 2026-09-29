Raffaele Palladino ha già cambiato modulo e schierato la difesa a tre contro il Toro, ma il suo Bologna è ancora in fase di costruzione e alla ripresa del campionato la rimonta partirà anche da Riccardo Orsolini.

Lo sostiene la Gazzetta dello Sport, che parla di Orso possibile titolare a destra con Bernardeschi a sinistra: entrambi con la richiesta di tagliare verso l'area per aumentare la quota gol. Di fronte ci sarà il Lecce, una delle vittime preferite proprio di Riccardo Orsolini, lui che oggi è una bandiera del club e deve portare stimoli per la risalita. Da quattro anni il numero 7 va in doppia cifra e anche quest'anno dovrà fornire il suo contributo per trainare il Bologna fuori dalle secche. Il progetto è inserire tutta la qualità migliore possibile, quindi con i due mancini a sostegno della prima punta. Non solo Orso, Gazzetta parla anche di una attenzione maniacale di Palladino sull'alimentazione e l'utilizzo di un nuovo dronista per gli allenamenti.