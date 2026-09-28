VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

Le prestazioni fornite fino a oggi da Federico Bernardeschi lo rendono una delle pochissime luci positive di questo inizio di stagione. Rimane cruciale, in tal senso, un punto: il contratto in scadenza a giugno 2027.

Assieme all’ex Toronto, gli altri componenti in scadenza della rosa rossoblù, sono De Silvestri, Nikola Moro e Lukasz Skorupski. A differenziarli dal numero dieci rossoblù, però, è una clausola fondamentale nel contratto. L’accordo di Bernardeschi prevede infatti un’opzione di prolungamento di un ulteriore anno, che potrebbe legarlo al Bologna fino al 2028. Come dichiarato anche dal dt dei rossoblù, Giovanni Sartori: “Ha un’opzione di rinnovo, quindi...”. I tifosi bolognesi possono dunque tirare un sospiro di sollievo: il talento di Federico Bernardeschi potrebbe accompagnarli almeno fino a giugno 2028. Lo riporta Tmw.