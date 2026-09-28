Il Bologna ragiona sul mercato degli svincolati dopo l'infortunio a Emil Holm. Il laterale svedese si è fermato durante il match contro la Romania ed è uscito in barella molto dolorante.

Si teme un lungo stop e si teme la necessità di un intervento chirurgico. Sarà una visita in Finlandia, nei prossimi giorni, a stabilire l'entità dell'infortunio e il percorso di recupero. In caso di operazione potrebbero volerci 4-6 mesi e per questo il Bologna sta ragionando sul da farsi. La possibilità di rivolgersi al mercato degli svincolati c'è e l'ha confermata l'esperto Nicolò Schira, che ha messo sul piatto il nome di Matteo Darmian, proposto ai rossoblù dal suo entourage. Il club riflette, ma sta prendendo in considerazione l'ipotesi di coprire l'emergenza.