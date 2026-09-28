Sono giorni frenetici a Casteldebole cercando di capire quelli che potrebbero essere i tempi di recupero di Emil Holm, uscito al 63esimo minuto della sfida della sua Svezia in barella.

Come riferito anche dal Resto del Carlino lo svedese rischia dai 3 sino ai 6 mesi di stop, con un infortunio simile a quello che ha portato al lungo stop di Dovbyk il gennaio scorso. Come evidenzia anche Marcello Giordano, il sogno è chiamato Daniel Carvajal, sul quale però pesa l'ingaggio richiesto. La società rossoblù ha però varato anche altre piste, tra le quali quella di Michel Bakker, ex Atalanta di piede mancino, Mattia De Sciglio, che il nostro campionato l'ha assaporato in più di una occasione, come anche Matteo Darmian, campione d'Italia in carica, e Pol Lirola. Insomma, l'obiettivo è uno, fornire le garanzie richieste da Palladino per una fase di campionato che si auspica più che consistente per i rossoblù.