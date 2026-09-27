Tre trasferte nelle prossime quattro partite dopo la sosta. Il Bologna deve farsi trovare pronto e riprendere il filo con il rendimento della scorsa stagione, quando da dicembre in avanti la squadra ha avuto un ritmo Champions.

1,92 la media punti ottenuta dai rossoblù in trasferta da dicembre in avanti, a sopperire, in parte, alle difficoltà casalinghe, maturate con uno score impressionante di appena 9 punti conquistati e una media al Dall'Ara di 0.64. E' dunque il momento di ritrovare il vero Bologna fuori casa, dato che l'appuntamento di Lecce è importante, importantissimo, nell'economia di una classifica che recita terzultimo posto con due soli punti. Sostanzialmente è uno scontro diretto.