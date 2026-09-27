Due punti in cinque giornate, terzultimo posto, ma in città regna ancora fiducia. Il Bologna risalirà, molti tifosi ne sono convinti come riportato oggi dal Resto del Carlino.

'Nonostante tutto bisogna avere fiducia' - afferma Andrea Coppari del CBC - Con l'arrivo di Tedesco eravamo tutti carichi, poi sono emersi problemi e incomprensioni anche se meritavamo qualche punto in più. Adesso dico forza Palladino, anche perché non è la prima volta che partiamo a rilento e poi risaliamo". Anche Mirco Montebugnoli di Futuro Rossoblù va sulla fiducia: "Sì, massima fiducia nella squadra, se Palladino è qui è perché crede di risalire la classifica e sono sicuro che a gennaio interverremo sul mercato se servirà. Nonostante la classifica sono tranquillo".