VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

Si è fermato di nuovo Emil Holm. Altro problema muscolare, stavolta in nazionale. Il terzino è uscito in barella contro la Romania e si teme un lungo stop con una lesione di alto grado.

Ecco allora che il Bologna starebbe pensando al mercato degli svincolati, scatta l'emergenza. Il Corriere dello Sport fa oggi una lista di nomi nel caso in cui si dovesse intervenire. Una soluzione può essere Pol Lirola, ex Sassuolo, 29 anni e svincolato dopo l'esperienza a Verona, poi c'è Matteo Darmian, 36 anni, reduce da una lunga esperienza all'Inter, senza dimenticare Mattia De Sciglio, ex Juventus. All'estero un nome potrebbe essere Krepin Diatta, svincolato dal Monaco, ma non è da scartare nemmeno Mitchel Bakker.